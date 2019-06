Com a derrota para a Grécia na final da Eurocopa de 2004, em Lisboa, ainda na lembrança, Portugal conquistou neste domingo o título da primeira edição da Liga das Nações ao vencer a Holanda por 1 a 0 também em casa, no Estádio do Dragão, no Porto.

Na Euro de 2004, sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari, os lusitanos sentiram o peso do favoritismo diante de sua torcida e perderam justamente pelo placar mínimo. Desta vez, a pressão era menor, já que três anos atrás Cristiano Ronaldo e companhia se sagraram campeões continentais contra a França no território da adversária.