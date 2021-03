Portugal, Bélgica e Noruega iniciaram a campanha nas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2022 com vitória nesta quarta-feira, enquanto França e Croácia, que disputaram a final do Mundial em 2018, decepcionaram com um empate com a Ucrânia e uma derrota para a Eslovênia, respectivamente.

Atual campeã europeia, a seleção portuguesa poupou alguns titulares, já que nesta data Fifa cada equipe disputará três partidas em um intervalo de sete dias. O técnico Fernando Santos deixou no banco jogadores como Bruno Fernandes e João Félix, mas escalou Cristiano Ronaldo.