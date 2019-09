A seleção portuguesa deu passo importante neste sábado para conquistar vaga na próxima edição da Eurocopa, em dia de vitória sobre a Sérvia por 4 a 2, fora de casa, e em que a França venceu bem em seus domínios, e a Inglaterra se manteve com 100% de aproveitamento.

Os lusos, atuais campeões continentais, entraram em campo pela terceira vez no grupo B sem terem ganhou partida e poderiam se complicar em caso de derrota, mas contaram com gols do meia William Carvalho, do atacante Gonçalo Guedes, do atacante Cristiano Ronaldo e do meia-atacante Bernardo Silva.