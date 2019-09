Atual campeã continental, a seleção de Portugal se manteve na segunda posição do grupo B das Eliminatórias para a Eurocopa do ano que vem ao golear a Lituânia por 5 a 1 nesta terça-feira, com direito a três gols de Cristiano Ronaldo, enquanto pelo grupo A a Inglaterra se manteve na ponta ao bater o Kosovo por 5 a 3.

No jogo disputado no LFF Stadionas, na cidade de Vilnius, o técnico Fernando Santos escalou o badalado trio de ataque dos lusitanos, com Cristiano, Bernardo Silva, um dos principais nomes do Manchester City atualmente, e João Félix, uma das maiores promessas do futebol mundial.