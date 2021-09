A Direção Geral de Saúde de Portugal (DGS) divulgou nesta quinta-feira uma nova orientação que permite a ocupação de toda a capacidade das instalações esportivas do país a partir de amanhã.

De acordo com o órgão, todos os assentos das arquibancadas de estádios e ginásios poderão ser ocupados, com as pessoas podendo acessá-las desde que apresentem um certificado de vacinação contra a covid-19 e mantenham o uso de máscara.