Com duras críticas pela forma como vem sendo conduzida, a possível saída de Luis Suárez do Barcelona vem sendo repercutida no Uruguai, depois que o novo técnico da equipe catalã, o holandês Ronald Koeman, teria dito que o atacante não faz parte de seus planos para a próxima temporada.

Mensagens para o treinador, para o presidente do clube espanhol, Josep María Bartomeu, e perguntas abertas para as pessoas darem sua opinião em qual clube o goleador deve continuar a carreira são algumas das abordagens no país vizinho nas últimas horas.