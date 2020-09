O atacante argentino Lucas Pratto sofreu lesão muscular e é dúvida para a reestreia do River Plate na Taça Libertadores, em jogo contra o São Paulo, marcado para acontecer no próximo dia 17, no estádio do Morumbi, conforme divulgou nesta segunda-feira o próprio 'Millonario'.

De acordo com as informações emitidas pelo clube de Buenos Aires, o ex-jogador do próprio Tricolor Paulista sofreu uma distensão muscular na parte posterior da coxa direita.