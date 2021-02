O prefeito de Marselha, Benoit Payan, anunciou ter decidido colocar à venda o estádio Vélodrome, um dos mais tradicionais da França, que foi palco de jogos das Copas do Mundo de 1938 e 1998 e que é casa do time local, o Olympique.

"Quero vender porque é um desperdício de dinheiro. Farei isso se encontrar um comprador", explicou o chefe do governo municipal, por meio de um vídeo publicado no perfil que mantém no Facebook.