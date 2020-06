Os jogadores do Liverpool reunidos no estádio Anfield Road. EFE/Andrew Powell/Liverpool FC/Getty Images

O Liverpool recebeu permissão das autoridades da cidade homônima nesta quarta-feira para jogar as partidas como mandante no Campeonato Inglês, no estádio Anfield Road, ao invés de utilizar um campo neutro.

Técnicos da prefeitura de Liverpool estudaram as condições em que partidas de futebol poderiam ser disputadas, diante do temor de que torcedores se reunissem nos arredores dos locais, especialmente, no clássico entre Everton e Liverpool, marcado para o próximo dia 21.