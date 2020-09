Na imagem, a mãe de Marcelinho Huertas, Tania Huertas, no estádio do club Paulistano. EFE/Fernando Bizerra

Premiado nesta quinta-feira como o melhor jogador latino-americano da edição passada da Liga Endesa, o armador Marcelinho Huertas, de 37 anos, tem uma relação antiga com o basquete, que começou ainda aos 3, no quarto do irmão mais velho.

"Começou a arremessar, arremessar e sempre queria pegar a bola do irmão, mas Felipe não queria deixar", relembra Tânia Huertas, mãe do jogador do Iberostar Tenerife, em entrevista à Agência Efe.

A disputa pelo objeto de desejo das crianças da família só foi solucionada em uma celebração de Natal.

"Cada um com sua própria bola de basquete. Foi a maneira de encontrar paz dentro de casa", brinca Tânia.

Na casa, em que a família tem raízes italianas e espanholas, se respira basquete desde sempre. O pai de Marcelinho, Domingos, praticou a modalidade na juventude. Felipe seguiu o mesmo caminho, que depois percorreu o armador o Tenerife, o mais bem-sucedido.

Assistir jogos era o programa favorito na televisão e virava o tema das refeições.

Logo, Marcelinho, ávido colecionador de álbuns de figurinhas, começou a alimentar o sonho de se tornar jogador profissional e um dia atuar nos Estados Unidos, mais especificamente na NBA, a liga mais famosa do planeta.

Os primeiros passos do ainda jovem armador foram dados no Paulistano. No começo da carreira, a obstinação já era uma marca daquele que seria um destaque da seleção brasileira.

"Entrava na quadra e ficava horas e horas treinando, horas e horas arremessando. Se errava uma cesta, começava de novo, até chegar a um número certo de cestas", conta Tânia.

A mãe de Marcelinho não contém a emoção, na beira a quadra o Paulistano, ao falar sobre os primeiros passos do filho no basquete, como a estreia como jogador federado, que para ela é tão marcante quanto o dia em que o ele vestia a camisa da seleção brasileira.

"Essa quadra tem muita história para nós. Tudo aconteceu aqui", explicou.

JOVEM DE FUTURO.

Com perseverança, dedicação e esforço, Marcelinho Huertas começou a despontar logo que chegou nas categorias de base do Paulistano, como recorda Charles Eide Júnior, gerente de esportes do clube há 25 anos.

"Quanto ele tinha que treinar, treinava. Não havia espaço para conversas. Vinha até sozinho. Isso mostra a diferença. Então, um jogador de basquete com capacidade técnica, condicionamento físico e inteligência, não pode se sair mal", afirmou o dirigente à Efe.

Eide Júnior contou um momento curioso, em que o Paulistano foi denunciado em um torneio por adversários, que acreditavam que Marcelinho, destaque entre todos os atletas, era mais velho que os demais.

"Ele era mais novo que o resto, mas era muito melhor", se diverte o gerente de esportes da equipe da capital paulista.

Enquanto brilhava desde cedo nas quadras, em casa, Marcelinho se destacava na escola por obrigação, já que os pais decretaram que "sem boas notas, não tinha treino".

"Era o grande argumento que eu tinha na vida, porque, pelo basquete, faziam qualquer coisa, tanto Marcelo, quanto o irmão", revela Tânia.

O armador completou os estudos no Texas, nos Estados Unidos, onde teve a oportunidade de aprimorar ainda mais a técnica. Além disso, alcançou sucesso e bons resultados com a equipe da escola.

Ao retornar ao Brasil, teve uma rápida passagem pelo Pinheiros, o grande rival do Paulistano, ainda tendo retornado ao clube que o formou, antes de ser contratado, em 2004, pelo Joventut, aos 21 anos. A transferência ainda arranca gargalhadas da mãe do armador, por causa da ligação de um empresário espanhol.

"Era uma segunda-feira de manhã. Telefonou uma pessoa dizendo 'sou fulano de tal, agente esportivo e queria representar Marcelo'. Segurei o telefone e passei para meu marido. Disse para ele, 'é um trote, alguém quer nos perturbar com um trote. Atende'", se diverte.

No entanto, era verdade, e foi apresentado um projeto com possibilidades para Marcelinho deixar o Brasil e atuar na Espanha.

"Lembro muito bem desse dia, em que ele me falou: 'Olha, se tudo sair bem, seu filho deve ficar fora do Brasil por uns dez anos'", relembra a mãe do jogador, que admitiu incredulidade com a previsão.

Marcelinho deixou o curso de Economia, na universidade, e começou uma caminhada de êxito na Espanha, Joventut Badalona, Bilbao Basket, Baskonia, em duas oportunidades, e no Barcelona. Em 2015, realizou o sonho de jogar na NBA, atuando pelo Los Angeles Lakers.

Atualmente, aos 37 anos, brilha com a camisa do Iberostar Tenerife. Nesta quinta-feira, ele recebeu o Prêmio Efe de melhor jogador latino-americano da temporada passada na Liga Endesa, a principal competição do basquete espanhol.

"Ele sempre está estudando, sempre agrega. Não existe acomodação, não existe parar. Ele quer mais e mais", explica a mãe do armador, que descreve o filho como pessoa "muito carismática, amada e íntegra".