O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, garantiu nesta quarta-feira que a decisão sobre a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio não é apenas do governo e da sociedade do país, mas também do Comitê Olímpico Internacional (COI) e do Comitê Organizador Local.

"Estamos realizando os preparativos colaborando com o COI, o governo de Tóquio e o comitê organizador", explicou o mandatário, durante uma audiência no Parlamento do país.