A Premier League adiou a realização de jogos-teste com o público após as restrições impostas pelo governo do Reino Unido devido ao aumento dos casos do novo coronavírus.

A liga organizadora do Campeonato Inglês afirmou que, agora que estas competições-teste estão limitadas a apenas mil torcedores, não vale a pena realizá-las, pois não é suficiente para comprovar a eficácia das medidas.