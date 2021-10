19 out 2021

EFE Londres 19 out 2021

A Premier League, que organiza a primeira divisão do Campeonato Inglês, divulgou nesta segunda-feira que seis jogadores que disputaram jogos de seleções na última semana voltaram aos clubes e deram positivo em teste para covid-19.

De acordo com a entidade, foram realizados 3.044 exames de detecção do novo coronavírus entre atletas e funcionários das equipes, no período de 11 a 17 de outubro.