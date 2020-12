A Premier League, que organiza a primeira divisão do Campeonato Inglês, anunciou nesta quinta-feira que destinará 250 milhões de libras (R$ 1,74 bilhão) para os clubes do segundo até a quarto nível do futebol local.

Para a Championship, que gere a segunda divisão, serão encaminhados 200 milhões de libras (R$ 1,39 bilhão). Já para a EFL, que administra a terceira e a quarta, o montante destinado será de 50 milhões de libras (R$ 348,2 milhões).