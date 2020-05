A Premier League pode proibir que os jogadores comemorem gol em grupo, troquem de camisa depois dos jogos e cuspam no gramado, como parte do novo protocolo para a retomada do Campeonato Inglês, segundo publica nesta quinta-feira o jornal "The Telegraph".

De acordo com o veículo, as medidas seriam aplicadas nos jogos restantes da temporada que foi suspensa em março, mas também poderiam persistir por mais 12 meses, como forma de evitar a propagação da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

Os clubes que participam da competição aguardam a divulgação pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, sobre o relaxamento de medidas de contenção do patógeno.

Após anúncio do chefe de governo, que acontecerá neste domingo, os participantes da competição e os representantes da Premier League, discutirão na segunda-feira a forma de voltar o futebol de elite, no início de junho.

Entre outras adaptações propostas para a disputa do Inglês, estão a realização de jogos em campos neutros, a redução da duração das partidas, a permissão de mais alterações, entre outras. EFE

msg/bg