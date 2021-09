O prêmio Bola de Ouro deste ano será entregue no dia 29 de novembro, na primeira edição após o cancelamento da anterior, por causa da pandemia da covid-19, segundo informou nesta quarta-feira a revista francesa "France Football".

No próximo dia 8, serão anunciados os 30 finalistas da honraria voltada para atletas do futebol masculino, que serão apontados de acordo com o voto de 180 jornalistas de todo o mundo.