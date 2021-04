O presidente da Colômbia, Iván Duque durante uam entrevista com a Agência Efe. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

O presidente da Colômbia, Ivan Duque, disse que, em relação à parte da organização da Copa América de futebol que cabe ao país, o torneio será realizado em junho e julho deste ano, como previsto, com os mesmos protocolos de biossegurança que são cumpridos em partidas do campeonato nacional e da Taça Libertadores.

"Temos um compromisso muito claro com a Conmebol, e garantimos: estamos prontos para que a Copa América seja disputada na Colômbia com essas medidas de biossegurança. No que nos corresponde, que é um grupo de cinco seleções, dissemos: sim, estamos prontos", afirmou Duque em entrevista à Agência Efe.