O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, admitiu nesta quinta-feira que não foi favorável à suspensão das duas rodadas que aconteceriam neste mês nas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022.

"Fomos a única confederação das seis que se opôs a isso, porque, primeiro, sabemos do pouco tempo que temos no calendário para reagendar jogos adiados, e, segundo, aqui está se jogando futebol com alto nível de cobertura na saúde", garantiu o dirigente.