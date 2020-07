O presidente da Federação Russa de Atletismo, Yevgueni Yurchenko, renunciou ao cargo nesta segunda-feira, em uma decisão esperada depois da entidade não ter pago multa imposta pela World Athletics, a federação mundial da modalidade.

O dirigente estava no cargo desde fevereiro deste ano, mas recebeu muitas críticas nas últimas semanas, depois que a World Athletics anunciou que a Rússia poderia enviar dez atletas neutros aos Jogos Olímpicos, aos Campeonatos Mundiais e Europeus.

A condição, no entanto, era que a Federação Russa pagasse US$ 5 milhões de multa e mais US$ 1,3 milhão em custos antes de 1º de julho deste ano.

A entidade nacional alegou falta de fundos para não efetuar o depósito, mas só admitiu isso poucas semanas para o fim do prazo estipulado.

"Espero que o novo presidente eleito da federação possa avançar na solução destas dificuldades que sofremos durante quase cinco anos, nas relações com a World Athletic, e garantir um financiamento suficiente para desenvolver a entidade", disse Yurchenko.

No fim deste mês, a federação internacional deverá decidir sobre a possível exclusão dos atletas russos de qualquer tipo de competição, em todas as provas e competições.

A saltadora Mariya Lasitskene foi uma das que se posicionou publicamente, para responsabilizar o então presidente da federação nacional, sobre a perda do direito de participar de disputas internacionais.

"Com suas atitudes, traiu os atletas limpos. Eu não estou segura de que nosso esporte possa sair dessa situação com uma pessoa como essa no comando da federação", disparou a campeã mundial.