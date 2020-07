O presidente da liga que organiza o Campeonato Espanhol, Javier Tebas, explicou nesta segunda-feira porque o Real Madrid recebeu autorização para mandar os jogos no estádio Alfredo Di Stéfano, dentro do centro de treinamento do clube, e não no estádio Santiago Bernabéu.

"Representaria adiantar a conclusão das obras no estádio, que vão custar mais de 500 milhões de euros. Para que conseguissem adiantar um ano e começar a explorar o novo estádio que será construído", explicou o dirigente, durante o fórum virtual WFS Live, que tem entre os organizadores o ex-atacante Ronaldo.