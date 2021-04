O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, afirmou que o projeto de criação da Superliga Europeia é fruto "da avareza, do egoísmo e do narcisismo de alguns", e que a organização estudará a participação na próxima Eurocopa dos jogadores dos clubes envolvidos.

"Estamos analisando a situação com a nossa equipe jurídica. Ainda é cedo porque anunciaram ontem (a criação da Superliga). Vamos impor todas as sanções que pudermos o quanto antes, tirá-los de todas as competições e proibir os jogadores de participarem das nossas competições", comentou o dirigente.