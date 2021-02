O presidente do comitê organizador local dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio 2020, Yoshiro Mori, apresentou nesta quinta-feira um pedido público de desculpas por declarações sobre as mulheres, que geraram desconforto generalizado dentro e fora do Japão.

"Reconheço que os comentários durante a reunião do Comitê Olímpico Japonês foram contrários ao espírito olímpico. Sinto muito", disse o também ex-primeiro-ministro do país asiático, que tem 83 anos 83, em uma entrevista coletiva convocada às pressas um dia após o incidente.