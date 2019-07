O presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, lembrou nesta quinta-feira durante a apresentação do zagueiro Felipe que vários brasileiros passaram pelo clube espanhol com algum destaque.

"No Atlético de Madrid, tivemos a grande sorte de contar com enormes jogadores brasileiros. Vavá, Luiz Pereira, Leivinha, Baltazar, Donato, Alemão... Um sem-fim de jogadores que vieram do Brasil e proporcionaram tardes inesquecíveis a todos nós, torcedores do Atlético", enalteceu o dirigente.