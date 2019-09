O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, disse nesta sexta-feira que houve o máximo esforço por parte do clube para que o atacante Neymar voltasse ao clube nesta temporada, dois anos depois de ter sido negociado com o Paris Saint-Germain pelo valor recorde de 222 milhões de euros.

"Nós do Barcelona fizemos de tudo para contratar Neymar. Houve um momento das negociações que ele disse ao Paris Saint-Germain que só queria negociar com o Barça. Neymar fez o que tinha que fazer", declarou o dirigente em entrevista à "Barça TV", na qual descartou uma nova investida em janeiro. "Por enquanto, está descartado. Depois veremos se entra no planejamento do ano que vem (para julho)", afirmou.