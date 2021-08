O presidente do Barcelona, Joan Laporta, garantiu nesta sexta-feira que a renovação do contrato do atacante argentino Lionel Messi só poderia ser assinada se o clube aceitasse o acordo feito pela liga que organiza o Campeonato Espanhol com o fundo de investimento CVC.

"Lamentavelmente, recebemos uma herança nefasta, com uma massa salarial que representa 110% das receitas totais do clube. Fazer um investimento do volume que significaria o contrato de Messi gerava certos riscos, e não queremos mais colocar o clube em risco", disse o dirigente, em entrevista coletiva.