O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, minimizou as especulações sobre o futuro do atacante argentino Lionel Messi, que estaria insatisfeito com o desempenho da equipe, e ainda admitiu que a contratação de Neymar é quase impossível.

O dirigente concedeu entrevistas à "RAC1" e à "Catalunya Ràdio", nesta terça-feira, em que abordou diversos assuntos sobre o clube, o mais esperado, sobre os boatos de que o camisa 10 interrompeu as negociações sobre a renovação de contrato, que se encerra em junho de 2021.