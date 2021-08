O presidente do Barcelona, Joan Laporta, concederá entrevista coletiva nesta sexta-feira para explicar as razões pelas quais o atacante argentino Lionel Messi não renovará contrato com o clube catalão.

Laporta conversará com a imprensa às 11h (local, 6h de Brasília) no Auditório de 1899, no estádio Camp Nou, para esclarecer por que Messi não assinará um contrato de cinco anos. o que durante as últimas semanas parecia garantido.