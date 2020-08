O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu. EFE/Arquivo

Em meio às especulações de que Lionel Messi pode estar de saída do Barcelona, que vive um dos momentos mais conturbados de sua história, o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, afirmou nesta terça-feira que o craque argentino é "intransferível" e praticamente confirmou a contratação de Ronald Koeman como novo técnico do time.

Em entrevista concedida ao canal de TV do clube, Bartomeu ratificou suas declarações após a goleada de 8 a 2 sofrida para o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões, de que o Barcelona passará por uma "profunda renovação", mas citou jogadores que não estão à venda, entre eles o goleiro Marc-André ter Stegen, o zagueiro Clement Lenglet, o lateral Nelson Semedo, o meia Frenkie de Jong e os atacantes Ousmane Dembélé e Antoine Griezmann.