O presidente do Barcelona, Josep María Bartomeu, participa, nesta quinta-feira, de um almoço de Natal que o clube promove com jornalistas que participam da cobertura diária. EFE/ Alejandro García

O presidente do Barcelona, Josep María Bartomeu, garantiu nesta quinta-feira que a onda de protestos independentistas da Catalunha não ameaça a realização do clássico com o Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol, marcado para acontecer na próxima quarta-feira, no estádio Camp Nou.

"Será jogado e não voltará a ser adiado", garantiu o dirigente, que participou de um almoço de Natal que o clube promove com jornalistas que participam da cobertura diária.