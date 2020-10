27 out 2020

EFE Barcelona (Espanha) 27 out 2020

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, e toda a diretoria apresentaram renúncia em conjunto nesta terça-feira, deixando o clube sob uma gestão interina que convocará eleições dentro de três meses.

A crise gerada pela convocação de uma moção de censura contra os dirigentes - a terceira na história do Barcelona - e o desgaste com o governo regional da Catalunha em relação aos prazos para a coleta de 16 mil assinaturas de sócios para viabilizar esse processo em meio à pandemia do novo coronavírus acabaram levando à decisão da renúncia em bloco.