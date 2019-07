O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, garantiu nesta sexta-feira que não há qualquer tipo de negociação com o Paris Saint-Germain para o retorno do atacante Neymar porque, segundo ele, o clube francês não deseja abrir mão do brasileiro.

"Não há caso Neymar. Sabemos que ele quer sair do PSG, mas também sabemos que o PSG não quer que ele saia. Além disso, não gostamos de falar de jogadores de outros clubes, assim que também não gostamos que falem dos nossos", disse o dirigente em entrevista coletiva.