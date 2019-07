O presidente do Peru, Martín Vizcarra, parabenizou a seleção de futebol do país após conseguir a classificação para a final da Copa América nesta quarta-feira e previu que no próximo domingo, no Maracanã, vencerá o Brasil e conquistará o terceiro título continental de sua história.

"Falo como mais um torcedor e estou feliz com a grande alegria que nossos rapazes nos deram hoje", declarou Vizcarra na cidade de Cuzco.