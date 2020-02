O presidente do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, afirmou nesta terça-feira que antes de anunciar candidatura nas próximas eleições para a Federação Espanhola, Iker Casillas o procurou e contou que estava encerrando a carreira de jogador.

"Antes de apresentar a candidatura, ele veio ao Porto para almoçar comigo e me comunicar que iria tomar essa decisão, e que, dessa forma, encerraria a carreira", disse o dirigente.

Pinto da Costa garantiu que todos no clube sentirão falta de Casillas, que chegou no meio de 2015.

"É um jogador com um currículo impressionante, que durante a carreira jogou apenas no Real Madrid e no Porto, e que tem os dois no coração", afirmou.

Casillas, que sofreu um infarto em 1º de maio do ano passado e não chegou a voltar aos gramados, ao anunciar que se candidatará nas próximas eleições para a Federação Espanhola - ainda não agendadas -, deixou no ar se isso já significava a aposentadoria dos gramados.