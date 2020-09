O presidente do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, usou o editorial da revista oficial do clube para chamar as autoridades de Portugal de "ignorantes e oportunistas", por impedirem a presença do público nos estádios de futebol devido à pandemia da Covid-19.

"Ignorantes, porque não sabem reconhecer a importância social e econômica de atividades que afetam milhões de pessoas, como espectadores e praticantes, que pagam muitos milhões de euros em impostos e que contribuem para o prestígio do país", escreveu o presidente na revista "Dragões".