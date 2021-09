O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi. EFE/Arquivo

O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, atacou nesta segunda-feira, sem nomeá-los, os três clubes que se retiraram do projeto da Superliga Europeia, no caso, Barcelona, Juventus e Real Madrid.

"Não vamos perder tempo sobre o que aconteceu em 18 de abril (data em que foi divulgada a criação da iniciativa) e da não tão Superliga, porque não gosto de dar tanta importância aos fabricantes de fábulas", disse o dirigente, durante a abertura da assembleia da Associação Europeia de Clubes (ECA), que também preside.