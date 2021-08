O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, e o argentino Lionel Messi. EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, lançou um ultimato para que o atacante francês Kylian Mbappé permaneça no clube, garantindo que não faltam mais motivos para o jogador ficar após a chegada do atacante argentino Lionel Messi.

"Kylian é parisiense e muito competitivo. Ele disse que queria uma equipe competitiva, e agora não existe equipe mais competitiva. Não tem desculpas para fazer outra coisa", afirmou o dirigente, durante a entrevista coletiva em que o ex-Barcelona foi apresentado.