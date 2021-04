O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez. EFE/Arquivo

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, voltou a defender nesta segunda-feira a criação da Superliga europeia, que até agora inclui o clube da capital espanhola e outros 11, e negou que a competição vai ser fechada ou fará com que os campeonatos nacionais acabem.

"Os clubes importantes de Inglaterra, Espanha e Itália têm que dar uma solução a uma situação muito ruim no futebol. Foram perdidos 5 bilhões de euros. No ano passado, tínhamos um orçamento de 800 milhões e, em vez disso, terminamos com 700 milhões. Neste ano, em vez de arrecadar 900 milhões, vamos ver se arrecadamos 600 milhões. Em duas temporadas, o Real Madrid recebeu 400 milhões de euros a menos", declarou o dirigente à emissora espanhola "Mega".