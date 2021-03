O presidente eleito do Barcelona, Joan Laporta, garantiu nesta segunda-feira, um dia após a vitória nas urnas, que foi parabenizado pelo atacante argentino Lionel Messi e que espera abrir em breve as negociações para renovar o contrato do jogador.

"Messi também venceu", disse o dirigente, que já dirigiu o clube entre 2003 e 2010, em entrevistas às emissoras de rádio "Catalunya Ràdio" e "RAC1".