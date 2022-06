O Valladolid, que é presidido pelo ex-atacante Ronaldo, apresentou nesta segunda-feira a nova identidade visual, com alteração no escudo que gerou polêmica entre torcedores do clube.

O símbolo do recém-ascendido à primeira divisão do Campeonato Espanhol perdeu os louros que cercavam o emblema dividido ao meio entre listras roxo e branca e chamas amarelas no fundo vermelho, além da coroa.