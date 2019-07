O americano Alex Lee teve a honra neste sábado de conquistar a primeira medalha de ouro da edição de Lima, no Peru, dos Jogos Pan-Americanos, ao vencer a disputa do taekwondo poomsae, variação da modalidade em que o atleta faz movimentos contra adversários "imaginários".

Na primeira vez que a categoria foi incluída no programa do evento poliesportivo, o jovem, de 19 anos, terminou a competição com pontuação dada pelos juízes de 7.660.