EFE Versalhes (França) 21 out 2021

Sylvain Cormier, um dos advogados de Karim Benzema, deixa o tribunal na abertura do julgamento. EFE/EPA/IAN LANGSDON

A Procuradoria do Tribunal de Versalhes pediu nesta quinta-feira uma pena de dez meses de prisão, isentos de cumprimento, e uma multa de 75 mil euros para Karim Benzema, atacante do Real Madrid, por cumplicidade na chantagem ao ex-companheiro de seleção francesa Mathieu Valbuena com um vídeo íntimo.

Benzema foi o único dos cinco acusados que não compareceu à audiência oral, amparado pelas obrigações esportivas.