A Conmebol anunciou nesta quarta-feira uma série de proibições para jogos da Taça Libertadores e da Copa Sul-Americana deste ano, como cuspir em campo ou beijar a bola, como parte das medidas de prevenção para evitar a propagação do novo coronavírus quando a bola puder voltar a rolar.

As disposições específicas, aprovadas durante reunião do Conselho da Conmebol realizada por videoconferência nesta quarta, envolvem a proibição de jogadores e dirigentes de cuspirem e assoarem o nariz antes, durante e depois da partida na área de competição, o que inclui o gramado e o banco de reservas. Também veta os envolvidos de beijarem a bola antes, durante e depois da partida.

Além disso, ficou estabelecido que atletas e árbitros terão que passar por controles de temperatura antes de cada duelo, além de utilizarem garrafas individuais de água ou bebidas isotônicas.

Ao mesmo tempo, é proibido trocar ou dar camisas ou qualquer outra parte do uniforme a adversários, colegas de equipe, nem qualquer outra pessoa envolvida no jogo. Quem estiver no banco de reservas precisará usar máscara, item que também será obrigatório durante as entrevistas coletivas, sob risco de multa de até US$ 200.

O regulamento elaborado pelo Conselho para esta edição dos dois torneios continentais contempla a criação de um Registro Médico de Controle, com base nas listas fornecidas pelos clubes participantes. Todos os integrantes dessa relação deverão ser submetidos obrigatoriamente ao teste de coronavírus, seguindo protocolo da Conmebol.

A entidade poderá ainda pedir testes extras, e qualquer pessoa envolvida nas partidas que se recusar será vetado de qualquer competição organizada por ela.

A crise sanitária levou à suspensão temporária da Libertadores e da Sul-Americana, além de ter adiado o início das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, que estava previsto para março deste ano.