A Promotoria de Versalhes, na França, entrou com pedido nesta quinta-feira para que o atacante Karim Benzema seja julgado como cúmplice de tentativa de chantagem, no caso que envolve o meia Mathieu Valbuena, segundo informação obtida pela Agência Efe, junto a Sylvain Cormier, advogado do jogador do Real Madrid.

"Não é nenhuma surpresa, o procurador da República se envolveu muito nesse assunto. É evidente, assim, que esperávamos que ele pudesse ser julgado, embora às acusações não reflitam a realidade", disse o representante da defesa do goleador.