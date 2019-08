O Paris Saint-Germain estreou no Campeonato Francês com vitória sobre o Nimes por 3 a 0 neste domingo, no estádio Parc des Princes, em jogo no qual o resultado ficou em segundo plano devido aos protestos da torcida local contra o atacante Neymar.

Recuperado da lesão de tornozelo que o deixou fora da Copa América, Neymar ficou fora da partida por opção do clube, mas mesmo assim foi protagonista.