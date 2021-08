A Austrália se classificou nesta terça-feira para enfrentar os Estados Unidos nas semifinais do basquete, em Saitama, ao eliminar a Argentina com uma vitória por 97 a 59 e decretar a marcante despedida do ala-pivô veterano Luis Scola, de 41 anos, dos Jogos Olímpicos.

A partida foi interrompida perto do fim, quando Scola foi substituído. Em momento de emoção, jogadores, árbitros, funcionários da arena e atletas que assistiam à partida nas arquibancadas - que não receberam público - aplaudiram o ídolo argentino por vários minutos.