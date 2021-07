O goleiro italiano Gianluigi Donnarumma apòs ganar a Eurocopa no domingo, 11 de julho. EFE/Facundo Arrizabalaga/POOL/Arquivo

O Paris Saint-Germain anunciou a contratação do goleiro italiano Gianluigi Donnarumma, que conquistou neste domingo a Eurocopa e que assinou contrato com o novo clube até 30 de junho de 2026.

O jovem jogador, de 22 anos, deixou o Milan após o término da última temporada, com o encerramento do contrato que tinha. Com isso, o PSG não precisou desembolsar qualquer valor para reembolsar a equipe italiana pela transferência.