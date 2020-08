O Paris Saint-Germain informou nesta quarta-feira que uma jogadora deu positivo em teste de diagnóstico do novo coronavírus e, assim, perderá o duelo com o Lyon, logo mais, pelas semifinais da Liga dos Campeões feminina.

Em postagem no Twitter, o clube divulgou a informação do contágio, sem divulgar a identidade da integrante do elenco, que ficará isolada, de acordo com o protocolo estabelecido pela Uefa.