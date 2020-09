O Paris Saint-Germain anunciou nesta quarta-feira que três jogadores do elenco deram resultado positivo em teste de diagnóstico para o novo coronavírus, sem divulgar, contudo, a identidade dos infectados.

De acordo com as informações divulgadas pelo clube, o trio que teve detectada a presença do patógeno que provoca a Covid-19 já foi submetido ao protocolo estabelecido pelas autoridades locais.

Além isso, segundo a nota emitida pela direção do PSG, os demais jogadores do elenco seguirão realizado testes nos próximos dias, para que seja verifica a possibilidade de contágio.

O PSG, vice-campeão europeu, ainda não estreou no Campeonato Francês, que foi iniciado no último dia 21. A equipe fará a primeira partida no próximo dia 10, contra o Lens.