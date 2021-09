Em um dos confrontos mais aguardados de toda a fase de grupos desta edição da Liga dos Campeões, Lionel Messi marcou seu primeiro gol com a camisa do Paris Saint-Germain e ajudou o time francês a vencer o Manchester City por 2 a 0 no Parc des Princes nesta terça-feira.

Entre outros jogos pela segunda rodada do torneio continental, o Real Madrid foi surpreendido e perdeu para o Sheriff, da Moldávia, por 2 a 1 em casa, enquanto o Liverpool goleou o Porto por 5 a 1 no Estádio do Dragão, com dois gols de Roberto Firmino, e o Milan levou a melhor sobre o Atlético de Madrid em Milão.