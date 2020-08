Os dirigentes do Paris Saint-Germain consideram "impossível" a contratação do atacante argentino Lionel Messi, caso seja a confirmada a saída do Barcelona, segundo publicou nesta quarta-feira o jornal "L'Équipe".

De acordo com as fontes consultadas pela publicação, a operação seria incompatível com as regras do equilíbrio financeiro impostas pela Uefa, inclusive no caso do jogador ser liberado para se transferir sem o pagamento de multa rescisória ao clube catalão.